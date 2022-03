Venäjällä megatähtenä tunnettu Ville Haapasalo oli Ukrainan sodan alkaessa Moskovassa: "Tilanne on hirveä"

– Tilanne on hirveä. Venäjän hyökkäys Ukrainaan on täysin tuomittavaa, Haapasalo kommentoi.

© juha metso/All Over Press

Haapasalolla on runsaasti tuttuja sekä Venäjällä sekä Ukrainassa.

– Täällä (Suomessa) on hirveän vaikeaa ymmärtää sitä, että (Venäjän) mediassa leviävää informaatiota on levitetty systemaattisesti viisi vuotta. Ihmisille on kerrottu, että länsi aikoo hyökätä Venäjälle. Tämä myydään venäläisille puolustustaisteluna, Haapasalo kuvailee.