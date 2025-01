Akseli Herlevi yllättää uusilla ravintolasuunnitelmilla: "Mä olen ihan hullu"

Akseli Herlevi haki ravintolayrityksensä konkurssiin, mutta se ei burgerimiestä pysäytä.

Ravintola-alalla kärsitään edelleen monenlaisista haasteista. Samaan aikaan, kun kustannukset ovat kasvaneet, myös asiakkaiden ostovoima on heikentynyt. Moni yrittäjä onkin joutunut laittamaan lapun luukulle.

Tammikuussa on jo uutisoitu muun muassa Sue Ellen- ja Fiasco? -ravintoloiden toiminnan päättymisestä. Burgerimiehenä tunnettu Akseli Herlevi sen sijaan haki Naughty BRGR -kivijalkaravintolansa konkurssiin.

– Kivijalkaravintolabisnes on ollut aika haastavaa meille. Paljon on myös sellaista historian painolastia, joka on vain kasautunut. Ei löydetty enää muuta tietä ulos, Herlevi kommentoi konkurssia maanantaina Huomenta Suomessa.

Kassavarat hupenivat jo korona-aikana

Historian painolastilla Herlevi viittaa muun muassa korona-aikaan, jolloin yrityksen kassavarat alkoivat huveta.

– Halusimme olla esimerkillinen työnantaja ja pitää esimerkiksi kaikki ihmiset töissä. Vaikka se moraalisesti oikein olikin, niin taloudellisesti se oli myöhemmin ajateltuna väärä ratkaisu. Olisi pitänyt olla kylmä ja panna samantien kaikki kilometritehtaalle, mutta ei vain sydän riittänyt siihen.

Konkurssi ei kuitenkaan tarkoita Herleville yrittäjyyden loppua – päinvastoin. Kyseessä on Herlevin mukaan yhden ajanjakson päätös, ja nyt mietitään jo tulevaa.

Uusi ravintolabisnes ehkä vielä tänä vuonna: "Mä olen ihan hullu"

Burgerimies paljastaakin, että aikoo näillä näkymin perustaa uuden bisneksen jo tänä vuonna. Kun Herleviltä kysyttiin, onko hän harkinnut jo uusien ravintoloiden perustamista, vastaus oli selvä:

– No niitäkin, niitäkin. Mä olen ihan hullu, katsos.

Sen tarkempaa aikataulua Herlevi ei vielä paljasta, mutta kertoo ryhtyvänsä toimiin "heti, kun vaan on mahdollista". Onko kyseessä kenties uusi burgeriravintola?

– Jos se olisi pelkkä hampurilaisravintola, niin kyllä se vähän sitä erotiikkaa tappaisi. Ehkä sen täytyy olla jotain muuta.

