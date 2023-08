Vegetortilloja syöneet oppilaat alkoivat oksennella Mikkelissä – annoksia oli jaettu 4 000

Terveysviranomaiset selvittävät, mikä aiheutti mikkeliläisille oppilaille oksentelua ja pahoinvointia kouluruokailun yhteydessä.



Mikkelin kaupungin terveysvalvonnan johtaja Maria Tirkkonen kertoo STT:lle, että oppilaat saivat ruokamyrkytykseen viittaavia oireita keskiviikkona tarjoillun aterian aikana tai pian sen jälkeen. Ruokana oli vegetortilloja ja salaattia.



Keskiviikkona Mikkelin kaupunki tiedotti, että sairastuneita oppilaita oli tuolloin tiedossa useilla alakouluilla. Torstai-iltaan mennessä sairastuneita oli ilmennyt myös Mikkelin lukiossa.



Etelä-Savon hyvinvointialueen ja Mikkelin ympäristöterveydenhuollon työryhmä selvittää parhaillaan sairastuneiden määrää kyselyllä. Tirkkonen kertoo, että oireet ovat menneet useimmilla oppilailla ohi nopeasti ja ne ovat olleet lieviä.



Torstai-iltaan mennessä kyselyyn vastanneista usealla kymmenellä oppilaalla on Tirkkosen mukaan ollut oireina oksentelua tai pahoinvointia, ja vatsakivusta on ilmoittanut yli sata oppilasta.



– Tiedossamme ei ole, että kukaan olisi tarvinnut sairaalahoitoa, kertoo Tirkkonen.



Oireita on ollut hänen mukaansa myös yksittäisillä koulujen henkilökuntiin kuuluvilla.



– Suoralta kädeltä kukaan ei oikein osaa sanoa, mistä on kysymys. Oireet tulivat niin äkkiä, hän kertoo.