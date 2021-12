Harri Syrjänen esittelee "huikean tuotekehittelyn tuloksen" – pitkän treenin jälkeen syntyi täydellisen graavilohen resepti

– Mä rakastan jouluna kalaruokia. Mun joulupöydän kuningas on tietenkin graavilohi. Tätäkin on tullut treenattua pidemmän aikaa, että löyty sopiva balanssi. Tämän huikean tuotekehittelyn ulos on nyt tässä, täydellinen lohi, Syrjänen hekuttaa julkaisussaan.