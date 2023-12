"Paras, jonka olet ikinä tehnyt" – Harri Syrjäsen graavilohiresepti on "huikean tuotekehittelyn tulos"

Jos graavikala on oleellinen osa sinunkin joulupöytääsi, nappaa MTV3-kanavan Kokkisota-ohjelmastakin tutun kokin helppo kalavinkki. Harri Syrjänen vinkkasi Instagram-tilillään vuonna 2021 viime hetken vinkin joulupöydän graavilohen valmistukseen.

– Mä rakastan jouluna kalaruokia. Mun joulupöydän kuningas on tietenkin graavilohi. Tätäkin on tullut treenattua pidemmän aikaa, että löyty sopiva balanssi. Tämän huikean tuotekehittelyn tulos on nyt tässä, täydellinen lohi, Syrjänen hehkutti tuolloin julkaisussaan.