Harri Syrjäsen graavilohi on parasta ikinä: "Huikean tuotekehittelyn tulos"

Graavilohi kuuluu monen suomalaisen joulupöytään. Harri Syrjäsellä on kovat lupaukset omalle reseptilleen.

Jos graavikala on oleellinen osa sinunkin joulupöytääsi, nappaa MTV3-kanavan kokkiohjelmistakin tutun Harri Syrjäsen helppo kalavinkki. Syrjänen vinkkasi Instagram-tilillään alun perin jo vuonna 2021 vinkin täydelliseen graaviloheen.

– Mä rakastan jouluna kalaruokia. Mun joulupöydän kuningas on tietenkin graavilohi. Tätäkin on tullut treenattua pidemmän aikaa, että löyty sopiva balanssi. Tämän huikean tuotekehittelyn tulos on nyt tässä, täydellinen lohi, Syrjänen hehkutti tuolloin julkaisussaan.

Tänäkin vuonna Instagram-tilillään kalareseptinsä julkaissut Syrjänen vinkkaa, että jos kalan suolaa viimeistään sunnuntaina 22.12., se ehtii valmistua jouluksi.

Syrjänen lupailee, että 48 tunnissa valmistuva kala "on paras graavi, jonka olet ikinä tehnyt".

Haluatko testata? Katso resepti: Harri Syrjäsen maailman paras graavilohi

