Fazerin raju K18-karkki MTV:n testissä – sanoinkuvaamaton lopputulos

Tyrkisk Peber The World’s Hottest -haastepakkaus sisältää kolmea eri vahvuustasoa olevan yksittäispakatun makeisen, kutakin makua kaksi kappaletta. Miedoin on vihreä Fiery Green Peber, medium-vahvuinen on oranssi Scorching Orange Peber ja tulisin punainen Red Peber. Makeisissa on käytetty uutetta, jonka tulisuusaste (Schoville heat unit) on 900 000.