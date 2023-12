Ruokavirasto varoittaa suosituista sipseistä: Älä syö, terveydelle haitallisia!

Kyseessä on Hot Chip Challenge 3 g -niminen tuote, joka on maailman tulisimpana sipsinä mainostettu maissilastu. Pakkaus sisältää yhden maissilastun, joka on maustettu maailman tulisimmilla chileillä. Tsekeissä valmistettu tuote on saanut paljon huomiota esimerkiksi sosiaalisessa mediassa.