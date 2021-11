Fazer kajoaa jälleen suosikkileipäpussiin – nyt saatat törmätä tällaisiin Reissumiehiin

Mieskuva kapea Suomessa

Hieman yli puolet vastaajista koki, että brändien ja yritysten on hyvä ottaa kantaa miesnormin kaltaisiin ajankohtaisiin aiheisiin.

– Miesten diversiteettiin ei ole vielä monikaan yritys tarttunut. Kuten tutkimustulokset osoittavat, tämä on tärkeä aihe esiin nostettavaksi. Kampanjamme inspiraationa on toiminut yksi yrityksemme arvoista ”pohjoinen vapaus”. Se tarkoittaa, että tuemme Fazerilla jokaisen ihmisen vapautta olla juuri sellainen kuin hän on ja oikeutta tehdä omat elämänvalintansa. Haluamme edistää erilaisuuden hyväksymistä, monimuotoisuutta ja tasa-arvoa – ja saada aikaan keskustelua aiheesta. Nyt näiden asioiden puolesta puhuu Reissumies, kertoo Reissumiehen brändistä Fazer Leipomoilla vastaava Ari Ahola tiedotteessa.