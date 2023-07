Etovatko kananmunat? Et ole yksin – someilmiöksi noussut "munainho" iskee yllättäen

Oletko koskaan syönyt munakasta hyvällä ruokahalulla, kun yllättäen koko ruokalaji alkaakin tuntua selittämättömällä tavalla oksettavalta? Someilmiöksi noussut "munainho", egg ick, kuvaa tilannetta, jossa kananmunien syöminen alkaa yhtäkkiä etoa, kertoo In The Know.