Valio ja Paulig luopuvat liiketoiminnoistaan Venäjällä

Valio ja Paulig ilmoittavat luopuvansa liiketoiminnastaan Venäjällä. Valion toimitusjohtaja Annikka Hurme sanoo, ettei Valiolla ole eettisiä toimintaedellytyksiä jatkaa Venäjällä.



– Tuomitsemme jyrkästi Venäjän hyökkäyksen itsenäiseen Ukrainaan. Valiolla ei ole eettisiä toimintaedellytyksiä jatkaa Venäjällä ja lopetamme siksi toimintamme Venäjällä, Hurme sanoo tiedotteessa.



Alasajo alkaa Valion mukaan heti. Lopettamispäätökseen ja toiminnan alasajoon liittyy paljon yksityiskohtia, joita Valio on työstänyt.



Valiolla on sulatejuustotehdas Moskovan lähellä, sopimusvalmistuskumppaneita sekä myyntikonttorit Pietarissa ja Moskovassa. Yhtiö työllistää Venäjällä noin 400 henkilöä. Valion liikevaihto Venäjällä on noin 85 miljoonaa euroa.

Valio ilmoitti viime viikolla lopettavansa kaiken viennin Suomesta Venäjälle ja Valko-Venäjälle. Samalla raaka-aineiden ja pakkausmateriaalien tuonti Venäjältä Suomeen lopetettiin.



Valiolla oli ennen Krimin miehitystä vuonna 2014 mittavat markkinat Venäjällä, mutta Venäjän vastapakotteet pysäyttivät viennin. Viola-sulatejuusto on ollut Venäjällä tunnettu merkki jo neuvostoaikoina.