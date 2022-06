Tässä on Venäjän "McDonald'sin" uusi logo – meneekö röyhkeä nimiehdotus läpi?

Venäjän "Mäkkärin" uusi logo – piilotettu M-kirjain?

Nyt Mäkkärin liiketoiminnat ostanut venäläisyritys Sistema PBO on julkaissut pikaruokaketjun uuden logon. Asiasta uutisoi muun muassa BBC .

Immateriaalioikeuksiin perehtynyt asianajaja Josh Gerben julkaisi Twitter-tilillään Venäjän uuden "McDonald'sin" patenttihakemuksen. Hakemuksen perusteella logovaihtoehtoja on kaksi. Jos päivitys ei näy, katso se täältä.

BBC:n mukaan uusien “Mäkkärien” on määrä avautua sunnuntaina. Venäjän valtion omistama uutistoimisto TASS kertoo, että ravintoloita avautuu sunnuntaina viisitoista.

McDonald'sista saattaa tulla Venäjällä "Se sama"

Vielä ei ole varmaa tietoa siitä, mikä Venäjän uuden ”McDonald’sin” nimeksi on tulossa. BBC kertoo, että Izvestia-lehden mukaan Sistema PBO:lla on kahdeksan eri nimivaihtoehtoa uudelle ketjulle. Nämä nimet on toimitettu paikalliselle venäläiselle patenttiviranomaiselle.