Burger Kingit yhä auki Venäjällä – mistä on kyse?

Franchising on yritysten välinen yhteistyömalli, jossa franchising on toiselle (franchising-antajalle) liiketoiminnan kasvu- tai levittäytymistapa ja toiselle (franchising-ottajalle) yrittäjyyden malli. Franchising-ottaja maksaa oikeudesta harjoittaa liiketoimintaa tuotemerkin alla. Franchising on ollut työkalu, jota monet länsimaiset brändit ovat käyttäneet viime vuosikymmeninä pyrkiessään uusille markkinoille eri maissa. Sopimukset ovat yleensä monen vuoden mittaisia.