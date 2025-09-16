Alkon energiajuomatesti laajeni kaikkiin myymälöihin.

Alko tiedotti maaliskuussa 2025 testaavansa energiajuomien myyntiä osassa myymälöistään.

Tuoteryhmäpäällikkö Mika Kauppisen mukaan alkoholittomien juomien valikoimaa halutaan jatkuvasti kehittää, koska ne kiinnostavat suomalaisia.

– Alkoholittomien oluiden ja viinien lisäksi tuomme 25. maaliskuuta alkaen valikoimaamme kokeiluluonteisesti energiajuomat, joita asiakkaamme ovat kovasti valikoimaamme toivoneet. Meiltä niitä ostaakseen tulee olla vähintään 18-vuotias, Kauppinen kertoi Alkon tiedotteessa.

Pysyvästi valikoimiin

Miten kokeilu sitten onnistui? Alkon mukaan testi käynnistettiin maaliskuussa ensin 120 myymälässä hyvällä menestyksellä.

– Kesällä otimme energiajuomat myyntiin koko verkostossamme, ja tuoteryhmä on pysyvä osa valikoimaamme, Kauppinen kertoo nyt MTV Uutisille.

Hänen mukaansa energiajuomien suosio on kasvanut merkittävästi, ja asiakkaat ovat toivoneet niiden lisäämistä Alkon valikoimiin. Alko myy energiajuomia edelleen vain 18 vuotta täyttäneille.

Alkoholittomat vaihtoehdot "vakavasti otettava tuoteryhmä" Alkolle

Mitään myyntihittiä juomista ei kuitenkaan ole Alkossa tullut.

– Energiajuomat ovat tavoittaneet asiakkaamme ihan mukavasti. Tuoteryhmä on valikoimassamme kuitenkin vielä uutukainen, joten tuotetta ei välttämättä osata vielä tulla juuri meiltä ostamaan.

Kauppinen sanoo erilaisten alkoholittomien juomien olevan Alkolle "vakavasti otettava tuoteryhmä".

– Ylipäätään alkoholittomien tuotteiden myynti kasvaa meillä koko ajan, eivätkä alkoholittomat ole enää substituutti alkoholijuomille, vaan ne korvaavat myös muita juomia.

