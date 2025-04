Alkoon tulee nyt "punalapputuotteita"

Alko testaa tuotteiden niin sanottua punalaputtamista.

Alko tiedottaa aloittavansa vanhenevien tuotteiden poistohinnoittelun kokeiluluontoisesti Tampereen Kalevan, Turtolan ja Tammelan myymälöissä 28. huhtikuuta alkaen.

Alkon mukaan testaus laajenee Tampereen muihin myymälöihin myöhemmin toukokuussa. Päätös mallin laajentamisesta koko verkoston 369 myymälään tehdään todennäköisesti toukokuun aikana.

20 prosentin alennus tietyistä juomista

Poistohinnoittelu on Alkon uusi lisätyökalu hävikin pienentämiseen. Käytännössä kyse on siis juomien niin sanotusta punalaputtamisesta. Käytäntö on tuttu monista ruokakaupoista.

Aiemmin Alkossa poistomyyntinä on myyty ainoastaan sesonkituotteita kuten jouloluita ja glögejä.

– Nyt laajennamme poistohinnoittelun koskemaan myös muita enintään 8-prosenttisia tuotteita. Näin asiakkailla on mahdollisuus ostaa vielä aivan kelpo tuote poistohinnalla sen sijaan, että se hävitetään, toteaa valikoimanhallinnan kehityspäällikkö Ari Hyvönen tiedotteessa.

Punalapputuotteina ei siis voi ostaa vahvempia alkoholijuomia tai esimerkiksi yli 8-prosenttisia viinejä.

Vanhenevat tuotteet merkitään myymälöissä -20 % -tarralapuilla.

10:18 Huomenta Suomessa keskusteltiin huhtikuussa 2025 vahvempien alkoholijuomien myynnin vapauttamisesta.