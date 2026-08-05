Lisää vadelmarahkaa nokareina ja levitä täytteen sekaan. Koristele vadelmilla ja valkosuklaalla.

Brownieta voi hyvin raikastaa laittamalla tuoreita vadelmia täytteen sekaan tai brownietaikinan päälle ennen paistoa, mutta myös runsas määrä vadelmia täytteen päällä toimii varsin hyvin. Kannattaa varoa paistamasta browniepohjaa liikaa, koska mehevä pohja on se juttu!