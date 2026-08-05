- Sulata voi ja suklaa.
- Lisää sokerit ja sekoita.
- Lisää kananmunat ja sekoita.
- Sekoita joukkoon vehnäjauho ja suola.
- Laita irtopohjavuokaan leivinpaperi pohjalle ja lisää brownietaikina vuokaan.
- Paista 175 asteessa n. 20 min riippuen vuoan koosta. Jätä valmis pohja jäähtymään.
- Sulata suklaa ja jätä sivuun odottamaan.
- Vatkaa kerma lähes valmiiksi, lisää joukkoon tuorejuusto ja vatkaa sekaisin. Vatkaa lopuksi joukkoon sulatettu suklaa. Levitä täysin jäähtyneen browniepohjan päälle.
- Lisää vadelmarahkaa nokareina ja levitä täytteen sekaan. Koristele vadelmilla ja valkosuklaalla.