Ben & Jerry'sin perustaja Jerry Greenfield astuu sivuun yhtiöstä.

Ben & Jerry'sin perustaja Jerry Greenfield on luopunut roolistaan jäätelöyhtiössä, kertoo toinen perustajajäsen Ben Cohen keskiviikkona viestipalvelu X:ssä julkaistussa viestissä.

– 47 vuoden jälkeen Jerry on tehnyt vaikean päätöksen luopua yrityksestä, jonka olemme yhdessä rakentaneet. Hänen perintönsä ansaitsee olla uskollinen arvoillemme, eikä sitä pidä vaientaa.

Maailmankuulu jäätelöbrändi perustettiin 47 vuotta sitten. Sen omistaa nykyisin monikansallinen jättiyhtiö Unilever.

Perustajajäsen: Ben & Jerry'sin itsenäisyys on mennyttä

Kirjoituksessa Greenfield kertoo, ettei hän koe enää voivansa edustaa yhtiötä hyvällä omallatunnolla. Hänen mukaansa yhtiölle taattiin itsenäisyys pyrkiä kohti sen omia arvoja, kun Unileveristä tuli sen omistaja.

– Yli kahdenkymmenen vuoden ajan Unileverin omistuksessa Ben & Jerry's nousi esiin ja puhui rauhan, oikeudenmukaisuuden ja ihmisoikeuksien puolesta, ei abstrakteina käsitteinä, vaan liittyen todellisiin maailman tapahtumiin.

– Tuo itsenäisyys oli olemassa ainutlaatuisen fuusiosopimuksemme vuoksi, ja se ikuisti sosiaalisen missiomme ja arvomme yhtiön hallintorakenteeseen. On valtava pettymys todeta, että tuo itsenäisyys, joka oli Unilever-myyntimme perusta, on mennyttä.

Greenfieldin mukaan näin käy aikana, jolloin Yhdysvaltojen nykyinen hallinto hänen mukaansa hyökkää siviilioikeuksia, äänioikeutta sekä maahanmuuttajien, naisten ja LGBTQ-yhteisön oikeuksia vastaan.

– Oikeudenmukaisuuden, tasa-arvon ja yhteisen ihmisyytemme arvojen puolustaminen ei ole koskaan ollut tärkeämpää kuin nyt, ja silti Ben & Jerry's on vaiennettu ja siirretty sivuun, koska pelätään vallassa olevien suututtamista. On helppo seistä ja puhua arvojen puolesta silloin, kun ei ole vaaraa. Arvoja koetellaan todellisesti haastavina aikoina, kun on jotain menetettävää.

Rakkaus, tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus eivät enää toteudu

Greenfield kirjoittaa, että rakkaus, tasa-arvo, oikeudenmukaisuus ovat aina olleet Ben & Jerry's -yhtiön todellinen perusta.

– Kyse oli aina jostain enemmästä kuin vain jäätelöstä; se oli tapa levittää rakkautta ja kutsua muita mukaan taisteluun tasa-arvon, oikeudenmukaisuuden ja paremman maailman puolesta.

– Jos en voi viedä näitä arvoja eteenpäin yrityksen sisällä tänään, aion viedä niitä eteenpäin sen ulkopuolella, kaikella sillä rakkaudella ja vakaumuksella millä voin.

