Ruotsin jalkapallolegenda Zlatan Ibrahimovic kertoi italialaisen urheilulehti La Gazzetta dello Sportin haastattelussa, että hänen poikansa Maximilian, 19, ja Vincent, 17, vaihtoivat sukunimensä Ibrahimoviciksi.

Italialaisen jalkapallojätin AC Milanin nuorisojoukkueissa pelaavat pojat olivat aiemmin käyttäneet äitinsä sukunimeä Segeriä. Tämän taustalla oli se, että Ibrahimovicin nimen kantaminen oli raskaampaa. Nyt pojat kuitenkin tunnetaan nimellä Ibrahimovic.

– He sanoivat minulle, että haluavat nimensä olla Ibrahimovic. He olivat valmiita, siltä minusta tuntui. Sanoin heille, että siitä ei tule helppoa, Ibrahimovic kertoi.

Ensimmäisinä vuosina Zlatan pysyi myös poissa harjoituskentältä, kun lapset olivat mukana.

– En tiedä, oliko se virhe. Minäkin olen isä ja haluan nauttia heidän kanssaan vietetyistä hetkistä, mutta en halunnut aiheuttaa hämmennystä.

Nykyään hän on paikalla ja antaa vinkkejä ja neuvoja, mutta ei halua puuttua asiaan enempää.

– Jos he haluavat menestyä, sen on tapahduttava omilla ansioilla. On selvää, että jos minusta riippuisi, he tietysti pelaisivat A-joukkueessa ja maajoukkueessa, mutta akatemiassa he ovat yhtä tärkeitä kuin muutkin pelaajat, Ibrahimovic totesi.

Ibrahimovic toimi AC Milanin edustusjoukkueen neuvonantajana, mutta ei ole enää näkyvässä roolissa.

– Minulla on jo harmaita hiuksia. Kun tulin tänne, minulla oli poninhäntä, nyt näytän tältä. Pian olen kalju, Ibrahimovic sanoi.