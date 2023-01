Putin määräsi Ukrainan sotaan joulutauon – Ilmari Käihkö: "Kyynistä taktiikkaa"

Tulitauko alkaa huomenna puoliltapäivin Moskovan aikaa jatkuu koko ylihuomisen ajan. Moskovan aika on tunnin Suomen aikaa edellä.

Venäjällä noudatetaan juliaanista kalenteria, jonka mukaan huomenna on jouluaatto ja ylihuomenna joulupäivä.

Venäjällä ja Ukrainassa on perinteisesti vietetty joulua juliaanisen kalenterin mukaisesti vasta tammikuussa, joskin viime vuonna Ukrainan kirkko salli joulunvieton myös gregoriaanisen kalenterin mukaan eli läntisessä aikataulussa.

Ilmari Käihkö: Kyynistä taktikointia

Aleksanteri-instituutin vieraileva tukija Ilmari Käihkö pitää Vladimir Putinin vetoa "kyynisenä taktiikkana", jonka Ukraina on suoraan jo torjunut.

– Ukrainan näkökulmasta (tilanne on se, että) jos Venäjä tahtoo rauhaa, Venäjän pitää vetäytyä Ukrainasta.

– Uskonto on ollut Venäjän propagandassa läsnä sodan alusta lähtien. Mutta kyllä Venäjä (enemmän) yrittää tällä maailmalle näyttää, että he ovat valmiita jonkinlaiseen tulitaukoon ja rauhan eleenä voi tämän 36 tuntia olla ampumatta.

– Tällä hetkellä se on Ukraina, jonka ennen kaikkea pitäisi puskea päälle, ennen kuin Venäjän vahvistuksia tulee keväämmällä.

– Jos vastapuoli ei pidä tulitaukoa, on vaikea itsekin sellaista pitää. Ja toisaalta vaikka ylhäältäpäin julistetaan tulitauko, viime kädessä on paikallisten sotilaiden ja komentajien päätettävissä, että ovatko he ampumatta vai ei.