Zelenskyin mukaan Venäjän öljysatamat Itämerellä ovat nyt Ukrainan iskujen ulottuvilla.

Ukrainan delegaatio matkustaa ensi viikolla Yhdysvaltoihin keskusteluja varten. Yhdysvaltalaisviranomaisten kanssa käytävien keskustelujen aiheina ovat muun muassa ilmatorjunta-aseet, energia, pakotteet ja Venäjän kanssa käytävät neuvottelut, kertoo Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi.

Zelenskyin mukaan keskusteluissa käsiteltäisiin myös Venäjän jäädytettyjen varojen käyttöä.

Delegaatioon kuuluvat Ukrainan pääministeri, presidentinkanslian päällikkö ja korkea-arvoisia neuvonantajia.

Zelenskyi kertoo viestipalvelu X:ssä, että loka-marraskuulle on suunnitteilla myös yhteistyötä ja kokouksia eurooppalaisten maiden niin kutsutun halukkaiden koalition puitteissa.

Toisessa X-viestissään Zelenskyi sanoo Ukrainan pitkän kantaman iskujen olleen menestyksekkäitä ja aiheuttaneen Venäjällä merkittävää polttoainepulaa.

– Käsitämme Ust-Lugan (Laukaansuun) ja Primorskin (Koiviston) olevan nyt ulottuvillamme, Zelenskyi sanoi viitaten Venäjän öljysatamiin Itämerellä.

Lisäksi Zelenskyi arvioi "Venäjän johtajan" eli Vladimir Putinin pelkäävän tulitauon tai aselevon mahdollisuutta, koska siitä sotaan palaaminen olisi Venäjälle hankalaa niin yhteiskunnallisesti kuin taloudellisesti.

– Siksi hän (Putin) valitsee toistaiseksi sodan. Mutta tämä voidaan pysäyttää. Tarvitaan lisää painostusta Venäjää kohtaan, Zelenskyi kirjoittaa.