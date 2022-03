Zelenskyi varoittaa: Miljoonia voi kuolla, jos maailma ei toimi heti – "Tulevaisuudessa on liian myöhäistä"

Sky Newsin toimittaja kyseenalaista Zelenskyin näkemyksen ilmakieltoalueesta. Nato on pitänyt sellaisen perustamista riskinä, sillä se voisi laajentaa sotaa. Venäjä on todennut pitävän ilmakieltoalueen julistajaa sodan osapuolena.

– Pahempi kenelle? Meidän perheilleme? Ei, vain heille (muille maille). Kukaan ei tiedä. Mutta me tiedämme, että nyt on erittäin huono tilanne. Ja tulevaisuudessa on liian myöhäistä, Zelenskyi vastasi.