Traficom MTV Uutisille: Suomen itärajalla gps-häiriöitä, lentoliikennettä varoitettu – "Ei rajoitu vain Savonlinnan-koneeseen"

– Raportteja on tullut lisää, nämä eivät rajoitu pelkästään Savonlinnan koneeseen. Katsotaan, joudutaanko toimenpiteisiin, Traficomin ilmailusta vastaava johtaja Jari Pöntinen kertoo MTV Uutisille.

– Poikkeamista on raportoitu ja se on johtanut siihen, että jotkut lentokoneet eivät ole pystyneet jatkamaan lentoa. Näitä ei ole kovinkaan monta, mutta näitä raportteja on useampia, Pöntinen kertoo.