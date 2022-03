Mitä lentokieltoalue käytännössä tarkoittaisi Ukrainan yllä? Asiantuntija vastaa ja kertoo myös, miksi Venäjä on tehnyt odotettua vähemmän ilmaiskuja

Nato joutuisi tilanteeseen puuttuessaan mukaan sotaan

Nato on pyrkinyt välttämään tilanteen eskaloitumista ja on toistaiseksi hylännyt Ukrainan pyynnön lentokiellosta. Naton pääsihteerin Jens Stoltenbergin mukaan Nato-maat ovat yhtä mieltä siitä, että Naton lentokoneita tai joukkoja ei tule olla Ukrainassa. Naton voimakkaampi puuttuminen vetäisi Naton mukaan yhä syvemmälle sotaan.

– Se tarkoittaisi sitä että Natosta tulisi tämän sodan osapuoli. Eskalaation riski on enemmän kuin suuri. Se on väistämätön. Se voisi eskaloitua suursodaksi Euroopassa.

– Venäjällä on tuolla alueella noin 300 taistelukonetta, joista se on käyttänyt noin yhtä kolmasosaa. Toistaiseksi tätä arvioidaan kuitenkin puutteellisin tiedoin.

Ilmaiskuja on ollut odotettua vähemmän

– Ensinnäkin se että Venäjä on kuluttanut voimiaan operoidessaan Syyriassa, mikä olisi aiheuttanut sen että lentokaluston käytettävyys on heikentynyt. Myös ampumatarvikkeita on voinut kulua Syyriassa niin paljon, että niitäkään ei olisi enää käytettävissä siinä määrin kuin tarvittaisiin. Erityisesti täsmäaseiden puute on se, mikä tässä sodassa toistaiseksi näkyy.