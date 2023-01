Zelenskyi vakuutti joukkojen saavan aseita Soledarin puolustamiseen: "Ajoissa ja ilman keskeytyksiä"

Soledarin suolakaivoskaupungista on käyty pitkään raskaita taisteluja, ja on epäselvää, kuka kaupunkia tällä hetkellä hallitsee. Jo tiistaina Venäjän Wagner-palkkasotilasyhtiön johtaja Jevgeni Prigozhin väitti palkkasotilaidensa ottaneen kaupungin pääosin haltuunsa.

Ukraina on kuitenkin järjestelmällisesti kiistänyt tiedot kaupungin menettämisestä. Ukrainan varapuolustusministeri Hanna Maljar sanoi torstaina, että kiivaat taistelut Soledarissa jatkuvat.

Soledarin valtauksella olisi arvoa Venäjän kotirintamalle

Valtauksen sotastrateginen merkittävyys taas on kyseenalainen.

Ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW) arvioi tuoreimmassa tilannekatsauksessaan, ettei Soledarin valtaus kuitenkaan todennäköisesti johtaisi strategisesti huomattavasti tärkeämmän Bahmutin kaupungin valtaamiseen.