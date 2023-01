Soledarin suolakaivoksen herruus tekisi vastapuolen tilanteesta tukalan – "Joukkoja voi liikuttaa toisen selustan taakse"

– Siellä voisi liikuttaa asejärjestelmiä, ennen kaikkea joukkoja. Rakennetulla alueella taisteleminen on lajina vaikea. Tunneliverkosto tuo hallitsijalleen suojaa ja sen myötä joukkoja voi liikuttaa toisen selustan taakse. Tilanne on vaikea sille, joka ei pääse tunneliin käsiksi.

Bahmutin alueella on muutoinkin käyty jo pitkään kiivaita taisteluja ja jotkut sota-asiantuntijat ovat pohtineet kaupungin valtauksen hyöty-panos-suhdetta.

Reutersin mukaan sen mahdollista valtausta on jopa etukäteen maalailtu Pyrrhoksen voitoksi Venäjälle, viitaten antiikin kreikkalaisen kuninkaan voittoon, josta koitui enemmän harmia kuin häviäjälle.

ullstein bild - Elizaveta Becker/ All Over Press

Palokangas kertoo kaksi olennaista syytä, jonka vuoksi kaupunki on Venäjälle tärkeä.

– Kyse on ennen kaikkea Venäjän ilmoituksesta liittää koko Donbasin, Luhanskin ja Donetskin alueen itseensä. Donetskin alueen hallinnollinen raja kulkee kaupungin tuntumassa. Kun siellä on liikuttu puolin ja toisin, ja Ukraina on saanut pieniä alueita takaisin haltuunsa, Venäjä haluaa palauttaa asemansa hallinnolliseen rajaan.