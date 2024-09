Zelenskyi myöntää: Venäjä hyökkää Kurskissa – kohteena "ravintoketjun häntäpää"

Venäjä on aloittanut vastahyökkäyksen Kurskin alueella, vahvistaa Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi uutistoimisto Reutersin mukaan.

Myös yhdysvaltalainen ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW) vahvistaa vastahyökkäyksen alkaneen.