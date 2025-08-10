Kallas kutsuu EU-ulkoministerit ylimääräiseen hätäkokoukseen Ukrainasta

Euroopan unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korke edustaja Kaja Kallas kutsuu kokoon hätäkokouksen Ukrainasta.

Ukraina ja EU on otettava mukaan kaikkiin Ukrainan sodan lopettamiseen tähtääviin sopimuksiin Yhdysvaltojen ja Venäjän välillä, sanoo Euroopan unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja Kaja Kallas.

Kallas sanoi kutsuvansa EU:n ulkoministerit huomenna ylimääräiseen hätäkokoukseen Ukrainasta.

Valkoinen talo kertoi NBC Newsille aiemmin harkitsevansa Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin kutsumista Alaskaan, jossa Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin ja Venäjän presidentti Vladimir Putinin on määrä neuvotella Ukrainan sodan lopettamisesta ensi perjantaina.