Ukrainan lennokki-iskusta massiivinen tulipalo venäläistehtaassa – kuvaaja ei säästellyt voimasanoissa

Kaakkois-Venäjän Saratovissa nähtiin lauantain ja sunnuntain välisenä yönä Ukrainan lennokki-isku paikalliseen teollisuuslaitokseen.
Isku sai aikaan alueella laajan tulipalon. Autoilijan kuvaama videomateriaali paikalta näyttää, kuinka ilmaan nousee valtava musta savupilvi.
Videon kuvaaja hämmästelee näkyä venäjäksi useiden kirosanojen saattelemana.
Videon jakanut uutiskanava Reuters kertoo pystyneensä vahvistamaan tarkan paikan videon ympäristön perusteella.
Saratovin alueen kuvernöörin mukaan teollisuuslaitos kärsi mittavia vahinkoja iskussa. Surmansa iskussa sai yksi henkilö.
Droonihyökkäyksistä on tullut Ukrainan sodan aikana arkipäivää ympäri Venäjää.
Ukrainan lennokit ovat muun muassa tuhonneet laajalti Venäjän tärkeää teollisuus- ja sotilasinfrastruktuuria ja kalustoa sekä aiheuttaneet häiriöitä lentoliikenteelle.