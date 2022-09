Yhdysvallat: Venäjä on epäonnistunut strategisten tavoitteiden saavuttamisessa – MTV seuraa Ukrainan sotaa

5.55: Yhdysvallat: Venäjä on epäonnistunut strategisten tavoitteiden saavuttamisessa

Yhdysvaltain puolustusministeriön nimettömänä pysyvä puolustusviranomainen sanoi maanantaina julkaistussa tiedotteessa , että Venäjän Ukrainan hyökkäyksen lopputulos on se, että Venäjän presidentti Vladimir Putin ei ole onnistunut saavuttamaan yhtään strategista tavoitettaan aloittaessaan raa'an ja provosoimattoman hyökkäyksen.

– Tietomme viittaavat siihen, että Wagner on kärsinyt merkittäviä menetyksiä Ukrainassa, erityisesti ja yllätyksettömästi nuorten ja kokemattomien taistelijoiden keskuudessa.

Tietoja Wagnerin värväyksistä on liikkunut aiemminkin. Palveluksesta on voinut saada vapautuksen vankilasta, mutta rintamakarkureiden kohtaloksi on kerrottu teloitus.