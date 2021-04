Saksa auttaa yrityksiä koronakriisissä maksamalla kiinteitä kuluja – mielenosoituksia on silti viikoittain: "He elävät ahdingossa"

– Yrittäjät ovat osoittaneet mieltä kerran viikossa kalisuttamalla kattiloita ja lehmänkelloja, herättääkseen asukkaat huomaamaan, että he elävät ahdingossa eivätkä saa tukea muihin kuin kiinteisiin kuluihin, Piuhola raportoi Berchtesgadenin keskustasta Saksasta.

Yksi syy mielenosoituksille on se, ettei Saksalla ole vielä exit-suunnitelmaa ulos koronakriisistä.

Piuholan mukaan Saksa on kuitenkin tehnyt paljon yritysten eteen ja pyrkii pitämään ne pystyssä koronakriisin yli.

Yritykset ovat saaneet tukea kiinteiden kulujen, kuten vuokrien ja laskujen maksamiseen. Myös yritysten lainan otossa on annettu tukea.

Tällä hetkellä Saksassa koronan ilmaantuvuusluku määrittää, miten yrittäjät voivat pitää auki liikkeitään. Jos alueella on alle 100 tartuntaa 100 000 asukasta kohden viikossa, tietyt liikkeet voivat olla auki sopimuksella. Tällaisia alueita on nyt 265, 400:sta Saksan alueesta.

Suuressa osassa Saksaa on voimassa öinen ulkonaliikkumiskielto ja kokoontumiset on rajattu yhteen henkilöön. Alueilla, joissa ilmaantuvuus on alle määritellyn rajan, rajoitukset ovat löysempiä.