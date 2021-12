Yritykset haluavat lisää englanninkielistä perusopetusta – näin vastaavat Helsinki, Tampere, Turku ja Vantaa

Suomi on mukana tiukassa kilpailussa korkean tason huippuosaajista, joiden työpanosta lukuisat yritykset havittelevat.

Monelle tulijalle on rekrytointivaiheessa hyvin keskeistä se, saako lapsi käydä Suomessa koulua englanniksi.

Kyselyyn on vastannut yhteensä 24 yritystä, joiden yhteenlaskettu liikevaihto on noin 1,5 miljardia.

Haaste on tunnistettu Helsingissä

Helsingin, Espoon, Vantaan, Turun ja Oulun kansainvälisissä kouluissa oli viime vuonna yhteensä noin 2 200 perusopetuksen oppilasta. Näissä kouluissa opetuskieli on englanti.

Luku ei toki pidä sisällään kaikkia englanniksi peruskoulua Suomessa käyviä. Monissa muissakin kouluissa on pitkälti englanniksi koulua käyviä oppilaita.

Helsinki on perustamassa lisää englanninkielisiä perusopetuspaikkoja, sanoo kasvatuksen ja koulutuksen apulaispormestari Nasima Razmyar (sd.) MTV Uutisille.

– Oikeastaan viime valtuustokaudella jo tuplasimme paikkojen määrää. Kyllä tämä on ihan tunnistettu haaste meillä ollut, Razmyar toteaa.

Turussa paikkamäärä voi lähivuosina tuplaantua

MTV Uutisten sähköpostikyselykierroksen perusteella myös Turussa on suunnitelmia englanninkielisten koulupaikkojen lisäämisestä.

Tampereen tuoreessa kaupunkistrategiassa on tunnistettu tarve lisätä englanninkielistä opetusta, mutta tämän konkreettisempia suunnitelmia ei tällä hetkellä ole.

930 oppilaan Tampereen kansainvälinen koulu on käytännössä täysi.

Englanninkielinen peruskoulutus sisältää pienen ristiriidan

Apulaispormestari Razmyarin mukaan Helsingissä on tunnistettu tämäkin kehityskohde.

– Sen osalta olemme uudistamassa oppilaaksiottokriteereitä alkuvuodesta. Lähtökohta on juuri se, että voi jatkuvasti hakea, eli ei tarvitse hakea pelkästään tammikuussa tai elokuussa, mikä on ollut aidosti perheille haaste.

– Varmaan siinä semmoinen pieni ristiriita on, koska lähtökohtaisestihan me toivomme, että perheet viihtyvät täällä niin hyvin, että he jäävät tänne asumaan, Razmyar miettii.