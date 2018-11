Kommentti: Kaikkien mielestä varhaiskasvatus on sijoitus mutta päiväkodeissa kriiseillään silti – lapsilla ei ole aikaa odottaa parannuksia

Helsingin varhaiskasvatuksessa on 415 epäpätevää lastenhoitajaa yhteensä 2833 vakanssista, 440 epäpätevää lastentarhanopettajaa yhteensä 1908 vakanssista sekä 58 epäpätevää erityislastentarhanopettajaa yhteensä 211 vakanssista.

Tilanne on haastava myös Espoossa ja Vantaalla. Kävin Vantaalla haastattelemassa päiväkodin johtaja Ritva Salosta. Hän kertoi, miksi pätevyys päiväkodissa on tärkeää:

– Osaaminen on parempaa silloin, kun ryhmässä on päteviä lastentarhanopettajia. Toiminta on monipuolisempaa. Toimintaa suunnitellaan paremmin, toteutetaan ja arvioidaan paremmin. Saaminen tuo lisää resursseja eli silloin pärjätään, vaikka joku puuttuisi.