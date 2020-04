Rehtorit kriittisiä koulujen avaamiseen: "Käytettävissä oleva aika on kovin lyhyt"

Espoolaisen Lagstads skolanin rehtori Agneta Torsell kuuluu siihen vähemmistöön, jonka mielestä lähiopetukseen palaaminen on hyvä asia.

– Onhan se haastavaa, mutta lasten kannalta ja perheiden kannalta kouluun palaaminen on aivan ihanaa. Opettajien Whatsapp-ryhmässäkin reaktio oli hyvin innnostunut, Torsell sanoo.

Turvavälejä vaikea pitää

Hallitus edellyttää, että tarpeetonta fyysistä kontaktia on vältettävä kouluissa kaikin tavoin. Oppilaiden pitäminen tiukasti omissa ryhmissään ei kuitenkaan tule olemaan helppoa, varsinkaan yläkoulussa.

– Vaikeus on etenkin tilojen suhteen, meillä ei ole lisätiloja ja luokat ovat aika isot. Meillä on lapsia ja nuoria ja turvaetäisyys on vaikea pitää, sanoo Torsell.