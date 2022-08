Yrittäjien eläkeuudistusta vastustavassa adressissa jo 65 000 nimeä – hyvinvointiyrittäjä: "Yel-maksuni nousevat jopa 200 euroa kuukaudessa"

Yrittäjien eläkeuudistusta vastustava adressi on kerännyt yli 65 000 nimeä keskiviikkoon 10. elokuuta mennessä. Adressin alullepanija on yel-maksujen nousua ennakoiva hyvinvointialan yksinyrittäjä Liisa Hanén Helsingistä.

– Olen varmasti hyvin tyypillinen esimerkki sellaisesta yksinyrittäjästä, joka on alivakuuttanut itseään ja jonka pitäisi jo nykylainsäädännönkin mukaan maksaa enemmän.

Hanén ennakoi yel-maksujensa nousevan huomattavasti, jos arviointiperusteena on tulevaisuudessa esimerkiksi mediaanipalkka.

– Minulla ei ole enää mahdollisuutta itse ilmoittaa työtuloa, jolloin maksut nousevat jopa 200 euroa kuukaudessa. Meitä on kymmeniätuhansia yksinyrittäjiä, jotka ovat tässä tilanteessa. Kamelin selkä katkeaa.

– Missään vaiheessa ei ole ennenkään ollut säännösten mukaan niin, että yrittäjä olisi voinut itse ilmoittaa oikean työtulon, vaan se on eläkelaitoksen tehtävä. Tässä on ollut horjuvuutta soveltamisessa ja toimeenpanossa. Se on yksi syy, miksi sääntelyä ehdotetaan täsmennettäväksi, huomauttaa johtaja Janne Makkula Suomen Yrittäjistä.