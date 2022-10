Yrittäjiä kuohuttanut YEL-muutos sai alkunsa siitä, että eläkeyhtiöt rikkoivat lakia

Käynnissä olevan lakiuudistuksen keskiössä on työtulon käsite. Sillä tarkoitetaan yrittäjän työpanoksen rahallista arvoa, jonka pohjalta yrittäjän eläkekertymä ja muu sosiaaliturva lasketaan. Mitä suurempi työtulo, sitä suuremmat YEL-maksut. Työtulon suuruuden arvioinnissa on ohjeistettu, että sen tulisi vastata summaa, jonka yrittäjä voisi maksaa työntekijälle oman työnsä tekemisestä.

Ongelma on ollut, että osa yrittäjistä on alivakuuttanut itsensä, eikä ilmoitettu työtulo ole syystä tai toisesta vastannut näiden työpanosta. Tilanne on ollut mahdollinen, koska vakuutusyhtiöt ovat vahvistaneet yrittäjien työtulon käytännössä puhtaasti näiden oman ilmoituksen perusteella. Yrittäjien alimaksamisen takia valtio on joutunut maksamaan osan eläkkeistä. Vasta Finanssivalvonnan puuttuminen muutti alalle muodostuneen käytännön.