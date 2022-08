Yrittäjien eläkeuudistus on kuohuttanut etenkin pienyrittäjien tunteita – "Maksut pitää maksaa, vaikka ei vielä liikevaihtoa olisikaan"

Yrittäjä Jaani Wahlman pyörittää isännöintiyritystä Herttoniemessä. Hän on seurannut kiinnostuneena yrittäjien eläkeuudistuskeskustelua.

– Yleisellä tasolla olen ollut hiukan huolissani vähiten tienaavista yrittäjistä ja sitten toisaalta yrittämisen aloittamisen kynnyksestä. Maksut pitää maksaa, vaikka ei vielä liikevaihtoa olisikaan.

Wahlman on yrittäjänä ajatellut tekevänsä yhtä paljon töitä, kuin palkansaaja, mutta ei välttämättä yhtä kauan aikaa.

Hän ajattelee, että omilla säästöillään hän voi itse päättää, milloin alkaa käyttämään eläkettä.

– Toinen tekijä on ilman muuta se, että jos en sattuisi eläkkeelle koskaan pääsemään, niin mulla on kuitenkin perhe ja kaksi lasta. Silloin säästöt jäisi perikuntaan ja heidän hyödykseen.

– Siinä tilanteessa, jos olisin YEL-järjestelmässä, ne vaan katoaisivat vakuutukseen.

Tulot sidotaan oman alan mediaanituloihin

Nykyisellään yrittäjä on velvollinen maksamaan yrittäjän eläkemaksua, kun työtulo on 8 262 euroa vuodessa, eli noin 690 euroa kuukaudessa. Maksun suuruus on 24,1 prosenttia niin sanotusta työtulosta.

Työtulon yrittäjä on voinut määritellä itse, joka on johtanut siihen, että osa on niin sanotusti alivakuuttanut itsensä, vaikka tulot ovat nousseet.

Uudistuksen myötä yrittäjien työtulo sidottaisiin alan mediaanituloihin.

Suomen yrittäjänaisten toimitusjohtajan Carita Orlandon mielestä yrittäjän täytyy saada itse määritellä työtulonsa.

– Jos mediaanipalkka näyttää tilastoissa huomattavasti enemmän kuin mitä yrittäjä itse pystyy tienaamaan tai pystyy laskuttamaan, ja sitten pitäisi pystyä maksamaan tämmöisen palkan mukaan yeliä, kyllä sen pitää olla niin, että yrittäjä itse määrittelee työtulonsa.

Suomen Yrittäjänaisissa halutaan myös rauhoitella etenkin sosiaalisen median puolella käytävää keskustelua, sillä liikkeellä on paljon väärinymmärrettyä tietoa. He haluavat muistuttaa, että kyse on vakuutuksesta.