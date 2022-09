Pienyrittäjät nostivat metelin YEL-uudistuksesta Eduskuntatalolla – "Ei mitään muuta vaihtoehtoa kuin lopettaa yritystoiminta"

Aihe on noussut voimalla otsikoihin, sillä hallituksen esityksessä on tarkoituksena muuttaa niin sanotun työtulon arviointia. Erityisesti pienyrittäjät ovat huolissaan siitä, miten paljon YEL-kulut nousevat ja johtavatko ne lopulta siihen, että heidän yritystoimintansa muuttuu kannattamattomaksi.

"Monen yrityksen tämä YEL-uudistus kyllä kaataa"

– Moni pienyrittäjä tietää, että tulo on erittäin epäsäännöllistä, ja se riippuu aika monesta asiasta, että mitä tapahtuu. Me yrittäjät olemme usein hyväksyneet sen, että meidän elämä on epävarmaa, emmekä voi tietää, millainen tulotilanne on tulevaisuudessa.