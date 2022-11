"Jos emme tekisi muutosta, lopputulos saattaisi olla erittäin tyly" – tätä tarkoittaa yrittäjien eläkelain uudistuminen

Nykyisellään maksut eivät kuitenkaan riitä kattamaan kaikkien eläkkeelle siirtyneiden yrittäjien eläkkeitä. Vajetta on noin 400 miljoonaa euroa ja siksi YEL-maksuja halutaan korottaa lakiuudistuksen kautta.

Yrittäjän työtulo tarkoittaa arviota siitä, minkä arvoista taloudellista työtä yrittäjä on tehnyt. Asiaa voidaan havainnollistaa niin, että kuinka paljon yrittäjän pitäisi maksaa palkkaa ulkopuoliselle työntekijälle siitä työstä, minkä yrittäjä on itse tehnyt.

Keskustan kansanedustaja Markus Lohi sanoo, että uusi yrittäjien eläkelain esitys on kirjattu muotoon, jossa työtulon määrittely pohjautuu kokonaisarvioon, eikä pelkästään toimialan mediaanipalkkaan.

Lohen mukaan nykyisessä laissa on ollut ongelmana se, ettei lakia ole noudatettu kirjaimellisesti, vaan yrittäjän eläkkeen taso on määritelty sen mukaan, mitä yrittäjä on itse ilmoittanut tulokseen.