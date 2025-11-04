Liikennevakuutuskeskus muistuttaa liikennevakuutuksen pakollisuudesta. Vakuutukset kannattaa varmistaa ennen talvikautta.
Jos omistat moottorikelkan tai muun talviajoneuvon, kannattaa varmistaa hyvissä ajoin, että liikennevakuutus on voimassa.
Liikennevakuutuskeskus muistuttaa tiedotteessaan, että liikennevakuuttamisvelvollisuus koskee moottorikelkkojen lisäksi monia talviajoneuvoja niiden käyttöympäristöstä riippuumatta.
Vakuutettavia ovat kaikki moottoroidut liikkumisvälineet, joiden paino on yli 25 kg tai nopeus yli 25 km/h.
Lue myös: Sähköpotkulaudoille vakuutuspakko: Tällaisilla menopeleillä tulee jatkossa olla liikennevakuutus
Vaarana moninkertaiset maksut – "Syytä tarkastaa ennen kuin lähtee liikkeelle"
Liikennevakuutus on tarpeen aina, kun ajoneuvolla lähdetään liikenteeseen, ja vakuuttamisvelvollisuus koskee myös esimerkiksi metsässä tai jäällä tapahtuvata maastoajoa.