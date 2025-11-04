



Etusivu Videot Tuoreimmat Luetuimmat Odota



Omistatko moottorikelkan? Varmista yksi asia – muuten vaarana "huomattavat kulut" Onhan moottorikelkallasi liikennevakuutus? Shutterstock Julkaistu 04.11.2025 16:55 Hannakaisa Taskinen hannakaisa.taskinen@mtv.fi Liikennevakuutuskeskus muistuttaa liikennevakuutuksen pakollisuudesta. Vakuutukset kannattaa varmistaa ennen talvikautta. Jos omistat moottorikelkan tai muun talviajoneuvon, kannattaa varmistaa hyvissä ajoin, että liikennevakuutus on voimassa. Liikennevakuutuskeskus muistuttaa tiedotteessaan, että liikennevakuuttamisvelvollisuus koskee moottorikelkkojen lisäksi monia talviajoneuvoja niiden käyttöympäristöstä riippuumatta. Vakuutettavia ovat kaikki moottoroidut liikkumisvälineet, joiden paino on yli 25 kg tai nopeus yli 25 km/h. Lue myös: Sähköpotkulaudoille vakuutuspakko: Tällaisilla menopeleillä tulee jatkossa olla liikennevakuutus Vaarana moninkertaiset maksut – "S yytä tarkastaa ennen kuin lähtee liikkeelle" Liikennevakuutus on tarpeen aina, kun ajoneuvolla lähdetään liikenteeseen, ja vakuuttamisvelvollisuus koskee myös esimerkiksi metsässä tai jäällä tapahtuvata maastoajoa.





Jos ajoneuvo on vakuuttamaton tai liikennekäytöstä poistettu, sitä ei saa käyttää edes omalla tontilla.

Liikennevakuutuskeskus muistuttaa, että velvollisuuksien laiminlyönnistä voi seurata takautuvasti huomattavia kuluja. Tavallisiin vakuutusmaksuihin nähden vakuuttamattomalle ajoneuvolle määrättävät maksut voivat olla moninkertaiset.

– Jokaisen kelkalla tai muulla ajoneuvolla liikkuvan tulee tietää oma vastuunsa. Vakuutukset on syytä tarkastaa ennen kuin lähtee liikkeelle. Vahinko voi tapahtua missä tahansa ajoympäristössä, ja vain voimassa oleva vakuutus korvaa vahingot, Liikennevakuutuskeskuksen perintäpäällikkö Vesa Korhonen korostaa tiedotteessa.

Liikennevakuutuksesta korvataan henkilövahingot onnettomuuden kaikille osapuolille. Jos vakuutusta ei kuitenkaan ole, ei vahingon aiheuttaneelle omistajalle korvata mitään.

– Liikennevakuutus korvaa Suomessa myös onnettomuuden aiheuttajan omat henkilövahingot. Kun jotain sattuu, ilman vakuutusta jää tyhjän päälle, Liikennevakuutuskeskuksen korvauspäällikkö Antti Tuulensuu puolestaan varoittaa tiedotteessa.

Katso myös: Ole varovainen moottorikelkkailessa – muista nämä

0:52 Vakuutusyhtiö Ifin vinkit turvallisempaan moottorikelkkailuun.