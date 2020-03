Moni yrittäjä on pettynyt koronaviruksen takia tehtyihin kalliisiin lainajärjestelyihin – ”Kutsun sitä pikavipiksi”

– Korkotaso on noin neljä prosenttia vuotuista korkoa. Ja siihen päälle lisätään vielä se, että se laina on korkeintaan viisi vuotta voimassa ja se tarkoittaisi sitä, että kaikki mitä me voitaisiin tehdä voittoa, menisi lainan maksuun. Ei tarvitsisi tehdä investointeja tai palkata henkilökuntaa ja ajettaisiin minimisysteemillä, Björnman manaa.

Rahoituspuolella on omat ongelmansa

– Pk-yritysten muutoshakemukset ovat kymmenkertaistuneet normaalitilanteeseen verrattuna. Meille on tullut lyhyessä ajassa tuhansia hakemuksia, joista jo iso osa on käsitelty. Teemme hartiavoimin työtä, jotta voimme auttaa asiakkaita. Uuden rahoitusten osalta on hintapainetta. Marginaaleissa on isoja eroja, mutta se linkittyy yritysten luottokelpoisuuteen ja rahoitusriskiin, OP Yrityspankki Oy:n toimitusjohtaja Katja Keitaanniemi kertoo.