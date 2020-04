Talouteen tulossa uusi pohjakosketus syksymmällä ja teollisuuteen toivotaan miljardien tukia - jopa joka viides asuntolainan ottaja hakenut lyhennysvapaata

Kyselyn tulos vahvisti sitä, että suuren osan Suomen viennistä tekevässä teknologiateollisuudessa pahin on vasta edessä. Pahimmillaan kyse voi olla finanssikriisiä synkemmästä tilanteesta.

– Tosi pahalta näyttää. Tämä on erilainen kriisi kuin finanssikriisi. Teollisuuden kysynnän pudotus tulee nyt jälkijunassa alkuvuoden vanhojen tilauskantojen myötä. Nyt alamäki on alkanut ja se indikoi kovaa laskua. Pohjakosketus on syksyllä, Teknologiateollisuuden toimitusjohtaja Jaakko Hirvola sanoo.

Jopa runsaat 70 prosenttia teknologiateollisuuden teollisuusyrityksistä arvioi, että liikevaihto on syksyllä heikompi kuin vuosi sitten vastaavaan aikaan.

Teknologiateollisuus puhuu tässä vaiheessa noin 3-5 miljardin euron tuen tarpeesta, jotta yritykset eivät kaadu ja työpaikat katoa. Teknologiateollisuus korostaa samalla sitä, että tulevaisuuden ennustaminen on nyt erityisen vaikeata.

Paljon riippuu siitä, missä tahdissa Suomessa ja muualla Euroopassa pystytään höllentämään koronarajoituksia.

– Nyt on tärkeätä, että meidän vahvat veturiyritykset ja heidän alihankintaketjunsa pääsevät tästä yli. Tuen kriteereitä on katsottava tarkkaan. On katsottava yritysten vaikutusta työllisyyteen, Hirvola pohtii.





Lyhennysvapaat kiinnostaneet





Myös OP Ryhmän pääjohtaja Timo Ritakallio ennakoi, että monilla yrityksillä loppuvuosi on koronan takia alkuvuotta synkempi.

– Pörssiyhtiöille toinen vuosineljännes tulee olemaan huonompi kuin ensimmäinen. Kriisin vaikutukset tulevat monilla toimialoilla näkyviin vasta toisella neljänneksellä, hän sanoo.

Pankkitoiminnassa on näkynyt se, että lyhennysvapaita on haettu lainoihin erityisen paljon.

– Lyhennysvapaita on haettu kotitalouksien ja yritysten toimesta todella paljon. Meillä on noin 80 000 hakemusta kotitalouksilta ja yli 12 000 yrityksiltä. Tämä on jonkin verran enemmän kuin ajateltiin. Jopa lähes 20 prosenttia asuntolainan ottajista on hakenut lyhennysvapaita. Lisää mahtuu joukkoon, mutta kysyntä on viime viikkoina hidastunut, Ritakallio selvittää.

Yrityksiä ei sen sijaan ole kiinnostanut hakea kovin paljon valtion erityisrahoitusyhtiö Finnveran lainoja.