OP-ryhmä muuttaa nimensä OP Pohjolaksi. Uusi nimi astuu voimaan tänään tiistaina.

Osuuspankkien ja muiden OP Pohjolaan kuuluvien yhtiöiden nimet eivät muutu.

Pankin mukaan uusi nimi yhdistää Pohjola Vakuutuksen brändin vanhaan OP-ryhmään.

Nimenmuutoksen yhteydessä OP uudistaa omistaja-asiakkaidensa etukokonaisuutta.

Uudistuksessa OP-bonuksia korotetaan, niitä kertyy palveluista aiempaa laajemmin, ja bonusten käyttökohteet voi halutessaan valita itse. Uutena käyttökohteena OP:n omistaja-asiakkaat voivat jatkossa esimerkiksi sijoittaa bonuksia rahastoihin.

Uusi etukokonaisuus astuu voimaan ensi vuoden alussa.

Vuodesta 2007 vuoteen 2014 pankki tunnettiin nimellä OP-Pohjola-ryhmä. Sen jälkeen nimeksi vaihtui OP-ryhmä, ja nyt nimi muuttuu jälleen.

Juttua on päivitetty lisätiedoilla kello 7.49.