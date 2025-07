Kreml ei taivu: "Aiomme ajaa etuamme" – tätä rauhanneuvotteluilta odotetaan

Ukraina ja Venäjä palaavat rauhanneuvotteluihin tilanteessa, jossa osapuolten näkemykset ovat yhä kaukana toisistaan. Venäjä suhtautuu varauksella neuvotteluiden tuloksellisuuteen.

Ukrainan ja Venäjän rauhanneuvottelut käynnistyvät tänään Turkin Istanbulissa.

Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov sanoi eilen, että Ukraina ja Venäjä ovat jakaneet toisilleen muistioesitykset, joiden sisällöistä olisi tarkoitus keskustella neuvottelussa.

Muistioesitykset ovat keskenään hyvin vastakkaiset.

– Ei ole syytä odottaa minkäänlaisia ihmettä vastaavia läpimurtoja. Aiomme ajaa etuamme ja täyttää ne tehtävät, jotka asetimme itsellemme alusta alkaen, Peskov kertoi eilen toimittajille.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi on kertonut Ukrainan kannan olevan se, että maa ei koskaan halunnut sotaa, joten Venäjän on päätettävä aloittamansa sota.

Johtajat eivät neuvottele

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on uhannut Venäjää 100 prosentin tuontitulleilla, mikäli se ei kykene sopimaan aselepoa Ukrainan kanssa 50 päivän sisällä.

Myös Ukraina on ilmaissut halunsa nopeuttaa aseleponeuvotteluja. Tästä huolimatta keskustelut ovat käytännössä yhä virkamiestasolla.

Zelenskyi on kertonut viestipalvelu x:ssä, että neuvotteludelegaatiota on nimitetty johtamaan Ukrainan entinen puolustusministeri ja nykyinen turvallisuusneuvoston sihteeri Rustem Umjerov.

Venäjän neuvotteludelegaatiota johtaa matalan tason diplomaatti Vladimir Medinsky.

Zelenskyi on tuonut jo aiemmin esiin, että neuvotteluja täytyisi käydä ylemmän tason johtajien kesken, jotta ne todella toimisivat.

Kremlin tiedottaja Peskov on kuitenkin ilmaissut, että toteutuakseen tämä vaatisi vielä paljon töitä.

Aiemmat neuvottelut eivät ole tuottaneet tulosta

Ukraina ja Venäjä ovat käyneet aiemmin Turkin Istanbulissa kaksi rauhanneuvottelukierrosta. Kummassakaan osapuolet eivät ole päässeet lähelle rauhansopimusta.

Venäjä on aiemmin esimerkiksi vaatinut Ukrainaa luopumaan Donetskin, Luhanskin, Zaporizhzhjan ja Hersonin maakunnista. Tähän Ukraina ei ole suostunut.

Rauhanneuvotteluiden keskellä Venäjä on kiihdyttänyt iskujaan Ukrainassa. Kesällä Venäjä on iskenyt useasti suurilla lennokkimäärillä Ukrainan eri osiin. Ukraina on vastannut tähän lennokki-iskuilla Venäjälle. Iskuissa on haavoittunut ja kuollut useita siviilejä.

