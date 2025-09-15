Kymmenissä lukioissa äidinkielen ylioppilaskoe jouduttiin maanantaina keskeyttämään virheilmoituksen vuoksi.

Espoon Otaniemen lukiossa kokeeseen osallistuneet joutuivat odottelemaan useamman tunnin keskeytyksen takia.

Kokeeseen osallistunut Lotta Kinanen kertoo joutuneensa odottamaan viisi tuntia, ennen kuin pääsi jatkamaan kokeen tekemistä.

– Turhautti, kun ei tiennyt oltiinko me tekemässä sitä koetta ylipäätään ollenkaan vai onko se viivästymässä, Kinanen sanoo.

Kinanen arvelee, että viiden tunnin odottelu vaikutti yleiseen keskittymiseen.

– Oli ihan kiva, kuin saimme tehdä vain puolikkaan kokeen, koska siinä kohtaa, jos olisi pitänyt istua siellä kuusi tuntia, niin sitten se olisi ihan varmasti alkanut näkyä.

Suoritukseensa Kinanen oli kuitenkin melko tyytyväinen, ja kun kokeen sai lopulta palautettua, olo oli helpottunut.

– Se oli iso helpotus kaiken tuon härdellin jälkeen, hän kertoo.

Paljon huokauksia

Myös Milla Rosendahl joutui odottelemaan, että pääsi tekemään koetta.

– Oli tosi sekavat fiilikset, ei saatu hirveästi väliaikatietoja tai mitään, ja meitä kiellettiin puhumasta. Piti istua hirveän kauan hiljaisuudessa, mikä tuntui aika erikoiselta, Rosendahl kuvailee tapahtumia.

Tunnelma salissa oli Rosendahlin mukaan aika tuskainen.

– Siellä oli paljon huokauksia, ja ihmiset olivat tosi kärsimättömiä. Se tuntui tosi epämukavalta, Rosendahl sanoo.

Lopputulokseensa Rosendahl oli sanojensa mukaan kuitenkin tyytyväinen.

– Jos olisi saanut kokeen tehdä ilman näitä sekaannuksia, niin varmasti olisi mennyt paremmin, mutta tällä mennään, Rosendahl sanoo.

Kokeeseen osallistunut Leo Riikonen kuvailee tämän päiväistä kokemusta raskaaksi.

– Kun odotusaika kesti ja kesti, niin siinä alkoi vähän väsyä. Kyllä se oli aika raskas kokemus istua siellä useampi tunti putkeen.

Katso videolta jutun alusta kokeeseen osallistuneiden kommentit.