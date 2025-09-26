Tuhannet abiturientit hikoilivat torstaina matematiikan ylioppilaskirjoitusten parissa. Niiden innoittamana Viiden jälkeen -ohjelman juontaja Mikko Suursalmi joutui pistokokeeseen.
Arkimatematiikkaa sisältäneet tehtävät oli laatinut vuoden 2025 matemaattisten aineiden opettaja Erkki Luoma-aho. Tehtävät oli laadittu lukion pitkän matematiikan opintosuunnitelman pohjalta.
Tehtäviä oli kolme erilaista: säästämiseen, leipomiseen sekä lautapeliin liittyviä tehtäviä.
Juontaja ei saanut nähdä tehtäviä ennakkoon, apuna hän sai käyttää kännykän laskinta.
Miten Mikko Suursalmi haastavista tehtävistä oikein selvisi – katso koko pistokoe videolta.