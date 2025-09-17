Kokeita pystyttiin tänään tekemään melko ongelmitta.
Ylioppilaskirjoitusten reaaliaineiden kokeissa ei ole ollut tänään samankaltaisia teknisiä ongelmia kuin maanantaina, kertoo Ylioppilastutkintolautakunnan pääsihteeri Tiina Tähkä STT:lle.
Muutamissa lukioissa kokeen alku kuitenkin viivästyi tai koe keskeytyi teknisten ongelmien vuoksi. Ylioppilastutkintolautakunnan mukaan yhdessä lukiossa kokeen alku lykkääntyi noin kaksi tuntia.
Maanantaina äidinkielen lukutaidon koe jouduttiin keskeyttämään kymmenissä lukioissa virheilmoituksen vuoksi.
2:52Näin viisi tuntia hiljaa yo-kokeissa istuneet kommentoivat tilannetta.