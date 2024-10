Amerikkalaiset pitävät ilmastonmuutosta lähes turhimpana vaaliteemana: "Se on median keksimää"

Presidentti Herbert Hooverin mukaan nimetyllä padolla on ratkaiseva merkitys veden ja sähkön toimittamisessa kymmenille miljoonille ihmisille. Hooverin padon avulla toimitetaan vettä noin 40 miljoonalle ihmiselle ja laajoille maatalousalueille Nevadassa, Arizonassa, Kaliforniassa ja Meksikossa.

Hooverin pato rakennettiin Colorado-jokeen 1930-luvulla ja se patoaa Lake Mead -järven, jonka vesi on laskenut merkittävästi viime vuosina. Ilmastonmuutos pahentaa tätä tilannetta monin tavoin.

Lounais-Yhdysvalloissa on ollut pidempiä ja voimakkaampia kuivuuskausia, jotka johtuvat lämpötilan noususta ja jotka vähentävät Colorado-jokeen ja siten myös Mead-järveen virtaavan veden määrää. Padolle vettä toimittavan Colorado-joen virtaama on vähentynyt Kalliovuorten lumipeitteen vähenemisen ja nopeamman haihtumisen vuoksi.

Kuivuuden vuoksi laskeva vedenpinta vaikeuttaa sähköntuotantoa padolla ja aiheuttaa kilpailua siitä, mitkä osavaltiot saavat Lake Mead -järvestä vettä. Arizonan ja Nevadan vedensaantia on jo vähennetty ja vähennetään entisestään vuonna 2025.

"Median keksimä"

Hooverin pato on myös kuuluisa nähtävyys. Padolla vierailleiden ja MTV Uutisten tapaamien amerikkalaisten mielipiteet ilmastonmuutoksesta vaihtelivat laidasta laitaan.

Moni ei ole kiinnostunut ilmastonmuutoksesta, vaikka Yhdysvaltoihin on viime aikoina iskenyt pahoja hurrikaaneja ja lounaisosat puolestaan kärsivät kuivuudesta.

– Ilmastonmuutos on mielestäni median keksimä ja se vaikuttaa vain ihmisiin, jotka eivät ole perillä asioista. Ilmastonmuutoksella ei ole mitään vaikutusta äänestyspäätökseeni, sanoo Arizonassa asuva James Baldwin .

Mielipiteet vaihtelevat

– Ilmastonmuutos on hyvin totta ja se on pelottavaa ja on pelottavaa myös, että ihmiset kieltävät, mitä tapahtuu. Toivon, että seuraava presidenttimme tekee asialle jotain, sanoo puolestaan Illinoisissa asuva Vania Cebrero. Hän aikoo äänestää Kamala Harrisia.