Ympäristöaktivistit 1, Tesla 0: Oikeus kielsi valmistajaa kaatamasta puita saksalaisesta metsästä, johon uuden Gigafactoryn pitäisi nousta

Automotive News Europen ja Reutersin tietojen mukaan sähköautotehdasta Berliinin liepeille puuhaavan Teslan projekti on kohdannut vaikeuksia jo ennen varsinaisen rakentamisen aloittamista.

Oikeus on kieltänyt Teslaa kaatamasta puita alueelta, johon tehdas on määrä pystyttää. Vaikka Berliinin ja Brandenburgin ympäristöviranomaiset antoivat sille luvan puiden kaatamiseen aiemmin, on oikeus kieltänyt raivaustyöt toistaiseksi, sillä tehtaan rakentamista vastustavaa oikeusjuttua ei ole vielä taputeltu.