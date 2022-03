Näin paljon saat maksaa Saksassa valmistetusta Teslasta – Elon Musk luovutti uuden tehtaan ensimmäiset autot

Teslan toimitusjohtaja Elon Musk on parhaillaan vierailulla Saksassa , johon on avattu yhtiön ensimmäinen eurooppalainen tuotantolaitos.

Puoli miljoonaa autoa vuodessa

Viralliselta nimeltään Gigafactory Berlin-Brandenburg on Teslan viides suuri tehdas. Uuden tuotantolaitoksen suunnitelmat julkaistiin marraskuussa 2019, ja rakentaminen alkoi jo keväällä 2020.

Kokonaispinta-alaltaan 227 000 neliömetrin tehtaassa valmistetaan Model Y -katumaastureita, joita on tarkoitus puskea Euroopan-markkinoille parhaimmillaan puoli miljoonaa kappaletta vuodessa. Akkuja tehtaassa tuotetaan vuosittain 50 gigawattitunnin edestä. Näillä tuotantomäärillä kyseessä on Teslan mukaan Euroopan suurin sähköautotehdas.

Tehdas on saanut osakseen myös vastustusta, ja mielenosoittajia oli tehtaan ulkopuolella myös avajaispäivänä. Gigafactoryn tieltä kaadettiin paljon metsää, minkä lisäksi autojen ja akkujen tuotannossa tarvitaan runsaasti vettä. Tesla itse kertoo tiedotteessaan, että ympäristöhuolet on pyritty huomioimaan mahdollisimman hyvin, ja esimerkiksi vedenkulutus yhtä valmistettua autoa kohden on alan keskiarvoa pienempi.