Yllätysveto SM-liigan kulttipelaajalta – suomalainen edustaa nyt maata, jossa ei ole jäähalleja: "Kerran elämässä -tilaisuus"

SM-liigan kulttipelaaja Camilo Miettinen lähtee edustamaan synnyinmaataan Kolumbiaa elokuussa pelattaviin jääkiekon Latinalaisen Amerikan mestaruuskisoihin Miamissa. 2-vuotiaana Suomeen adoptoitu Miettinen avaa MTV Urheilun haastattelussa, miten turnaus vertaantuu tasoltaan Suomeen ja miten Donald Trump seisoo hänen matkansa toisen tarkoituksen tiellä.

Espoon Bluesin entinen kulttihyökkääjä Miettinen luuli jo ripustaneensa hokkarit naulaan, kun hän päätti ammattilaisuransa jääkiekkoilijana kahdeksan vuotta sitten. Kaikki kuitenkin muuttui noin vuosi sitten käydyssä keskustelussa kahden nuoren Kolumbiasta adoptoidun kiekkoilijan kanssa.

Miettinen vieraili Adoptioperheet-nimisen yhdistyksen etätilaisuudessa, jossa hän oli jakamassa omia kokemuksiaan vastaavasti Kolumbiasta adoptoiduille nuorille ja aikuisille. Miettinen itse adoptoitiin Suomeen jo kahden vuoden ikäisenä.

– Se toimi itsellenikin tietynlaisena vertaistukiryhmänä. Sieltä joukosta nousi esiin muutama nuori, jotka pelaavat jääkiekkoa. Osalle heistä minun kiekkourani oli jo ennestään tuttu, Miettinen kertoo MTV Urheilulle.

Keskustelun jälkeen Miettinen jäi langoille kahden edellä mainitun kiekkoilijanuoren kanssa. Tunnit vierivät, kun lappeenrantalainen Gregorio Makkonen-Velez ja hyvinkääläinen Samuel Kokkinen juttelivat Miettiselle jääkiekosta.

Keskustelun aikana selvisi, että kaksikko oli lähdössä edustamaan Kolumbiaa jääkiekon Latinalaisen Amerikan mestaruuskisoihin.

Kolumbiaa, jossa ei ole ensimmäistäkään jäähallia.

Asia herätti luonnollisesti myös Miettisen mielenkiinnon, mutta idean toteuttaminen ei hänen kohdallaan onnistunut vielä silloin.

– Oli harmi, ettei minulla ollut viime vuonna mahdollisuutta liittyä mukaan. Se tuli sen verran nopeasti, ja matka olisi kuitenkin ollut melko tyyris.

– Halusin kuitenkin seurata, mistä turnauksessa oli kyse. Katsoin otteluita YouTubesta ja se vaikutti todella siistiltä.

Vuodenvaihteen jälkeen keskustelut kiihtyivät. Maaliskuun alussa hän sai videopuhelun Kolumbian jääkiekkomaajoukkueen päävalmentajalta Sam Orthilta.

– Nämä suomalaiset olivat kuulemma esitelleet valmentajalle minun uraani. Hän ihmetteli, miksi h*lvetissä tämä jätkä ei ole mukana pelaamassa? Juttelimme siinä, että haluaisin ehdottomasti mukaan.

– Nyt se homma on ollut käynnissä ja olen hiton innoissaan siitä, Miettinen sanoo.

Osa pelaajista vasta ensi kertaa jäällä

Latinalaisen Amerikan jääkiekon mestaruuskisat käydään elokuussa Miamissa. Mukana on Kolumbian lisäksi muun muassa Puerto Ricon, Brasilian, Meksikon, Argentiinan ja Kuuban maajoukkueet.

Ottelut pelataan lähtökohtaisesti NHL-seura Florida Panthersin treenikeskuksessa.

– Toissa vuonna yksi peli taidettiin pelata myös Floridan NHL-hallissa Amerant Bank Arenalla. Katsotaan, miten kaaviot osuvat kohdalleen ja toivotaan että pääsisi myös sinne, Miettinen hymähtää.

Pelin taso Latinalaisen Amerikan jääkiekkoturnauksessa on vielä Miettiselle pimeän peitossa. Osa pelaajista tulee Pohjois-Amerikan yliopistojoukkueista, mutta toisilla on taustaa pääosin vain kuivalta maalta. Esimerkiksi Kolumbian maajoukkuevalmentaja opettaa maassa rullalätkää jääkiekon säännöillä.

– Se tuli itselleni yllätyksenä – vaikka ei se lopulta ole kovin yllättävää – että lähes kaikki jotka tulevat Etelä-Amerikasta, vetävät Miamissa vasta ensimmäistä kertaa luistimet jalkaan. He saavat ensituntumansa jäällä vasta muutama päivä ennen turnauksen alkua.

Camilo Miettinen tuulettamassa maaliaan Espoo Bluesin paidassa vuonna 2008.2008 Getty Images

Seurattuaan viime vuoden otteluita YouTuben välityksellä, on Miettinen kuitenkin jokseenkin tietoinen siitä, mitä odottaa.

– Ruudun välityksellä vauhti tietenkin hidastuu, mutta veikkaisin että kärkipään taitotaso on verrattavissa Suomen II-divisioonan tasoon. Ei siellä kovin monesta näkynyt, että he olisivat ensi kertaa luistimet jalassa.

Yli 300 ottelua SM-liigassa pelannut Miettinen ei kuitenkaan lähde takki auki kaukaloon. 39-vuotias on aloittanut valmistautumisensa turnaukseen täysillä ja palannut monen vuoden tauon jälkeen punttisalille kohentamaan kuntoaan.

– Olen itse tässä melko nöyränä. Siellä saa varmasti ihan oikeasti pelata. Itsellänikin alkaa olemaan sen verran ikää, että pitäisi varmaan tajuta lopettaa nämä hommat. Mutta tämä oli kuitenkin niin ainutlaatuinen, kerran elämässä -tilaisuus, että oli lähdettävä mukaan. On pitänyt taas treenata, ettei sitten tarvitse hävetä omaa tekemistään siellä.

Donald Trump toisen haaveen tiellä

Miettinen ei koskaan päässyt edustamaan Suomea jääkiekon parissa, mutta on esiintynyt maajoukkuepaidassa useampaan otteeseen rullalätkän MM-tasolla. Miettisen paluu juurille on hänelle kuitenkin merkittävä asia myös urheilun ulkopuolella.

– On ollut hienoa, että on päässyt edustamaan Suomea rullakiekon puolella ja nyt sitten sitä oikeaa synnyinmaata jääkiekossa. Elämänpolkunikin on mennyt niin, että olen oppinut arvostamaan kolumbialaisuuttani vasta melko myöhään. Nyt se on iso osa persoonaani.

– Sen verran tunnen itseäni, että ihan varmasti tulee tunteikas reissu. Ehkä se on myös asia, joka konkretisoituu vasta kun pääsee sinne niin sanotusti omien joukkoon. Tietynlainen ympyrä sulkeutuu omankin elämäni osalta.

Miettinen syntyi Kolumbiassa vuonna 1986, Medellínin kaupungissa. Kymmenen vuotta sitten hän sai myös yhteyden kasvattajaperheeseensä, josta hänet kahden vuoden ikäisenä adoptoitiin Suomeen.

– Sen jälkeen olen pitänyt yhteyttä perheeseen vähintään kuukausittain, Miettinen kertoo.

– Kuultuaan tästä turnauksesta, heillä on ollut vakaa aikomus tulla Miamiin katsomaan otteluita ja tapaamaan minut ensimmäistä kertaa 37 vuoteen.

Miettinen pelkää, että Donald Trump tulee odotetun jälleennäkemisensä tielle.Tomi Natri /All Over Press

Eteen on kuitenkin ilmestynyt merkittävä ongelma. Miettinen kuuli perheeltään, että Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin uusien linjausten myötä mahdollisuus viisumiin Kolumbiasta voisi tapahtua aikaisintaan lokakuussa, minkä takia odotettu jälleennäkeminen Miamissa voi kuihtua kasaan.

– Sen kuuleminen sattui aika pahasti. Se olisi ollut niin lähellä… mutta Trumpin toiminta on tällä hetkellä sellaista, että on hyvin epävarmaa, pääseekö kasvattajaperheeni paikalle, Miettinen tuskailee.

Miettinen on käynyt elämänsä aikana vain kerran Kolumbiassa. Hän matkusti kotimaahansa kolmeksi viikoksi parhaan ystävänsä Jussi Kuikan kanssa vuonna 2009.

– Melkein heti kun muutin Suomeen, tutustuin naapurin Jussiin. Hän sanoi minulle jo 5-vuotiaana, että sitten kun lähdet sinne mistä olet kotoisin, niin minä tulen mukaan, Miettinen muistelee lämmöllä.

– Saimme matkaoppaaksemme kolumbialaisen miehen, joka oli ollut minuun yhteydessä kun pelasin Bluesin kanssa SM-liigaa. Yritimme selvittää omia taustoja ja juuriani, mutta siltä reissulta ei valitettavasti jäänyt mitään käteen, sillä tämä kasvattajaperheenikin selvisi vasta sen reissun jälkeen.

Yhteisön hyväksi

Kiekko-Espoon junioritason valmennuspäällikkönä nykyisin työskentelevä Miettinen on ollut iloinen saamastaan tuesta Miami-projektinsa toteuttamiseksi. Reissun rahoittaminen on vaatinut sponsoreiden apua.

– Tämä on erittäin spesiaali juttu itselleni ja on ollut ilo huomata, että ihmiset ovat olleet hengessä mukana ja valmiita sponssaamaan. Sanotaan näin, että jos pari sponsoria vielä saisi, niin matkakassa olisi kasassa.

Miettinen haluaisi kuitenkin pitää huolen siitä, että reissulla olisi mahdollisimman laaja ja positiviinen vaikutus myös hänen omalle yhteisölleen Suomessa.

– Tunnen paljon perheitä, joissa on Kolumbiasta adoptoituja lapsia ja nuoria. Käytän omaa aikaani siihen, että toimin heille tietynlaisena tukena erilaisissa elämäntilanteissa. Itse en saanut sellaista vertaistukea, mutta olen onneksi pystynyt antamaan sitä itse.

– Moni on sanonut, että tällaisen reissun dokumentoiminen olisi äärimmäisen iso apu, eikä vähiten näille perheille. Se olisi hienoa myös itselleni, koska siinä yhdistyvät ne kaksi itselleni hiton tärkeää asiaa: jääkiekko ja kolumbialaisuus. Vielä kun mukaan saisi jonkun, joka haluaisi lähteä mukaan dokumentoimaan sen, olisi hienoa.

Miettinen on myös halukas kantamaan kortensa kekoon jääkiekon aseman vahvistamiseksi Kolumbiassa.

– Jos ruumaan mahtuu, olisi jonkinsortin maila- tai varustesetti hienoa saada vietyä mukana, Miettinen tuumaa.

Kolumbian ensimmäisen jäähallin pystyttäminen on kuitenkin projekti, jossa osaamista on etsittävä muualta.

– Tämä valmentaja Orth on Minnesotasta lähtenyt ja asettunut aloilleen Kolumbiaan. Kun hän asui Yhdysvalloissa, hän sai ilmeisesti jonkin sortin osaamista jäähallin rakentamisesta. Hänellä on siis vakaa aikomus pystyttää ensimmäinen jäähalli lähivuosina Kolumbiaan.

Kenties silloin kaikki Kolumbian pelaajat saisivat ensikosketuksensa jäällä pelaamiseen jo ennen jokavuotista turnausta.